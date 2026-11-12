Seguridad

Detienen a Mujer por Presunto Robo de Ropa y Bolsas en Monterrey

El monto de los artículos que presuntamente fueron sustraídos de un establecimiento comercial asciende a 23 mil 754 pesos, según el reporte de las autoridades municipales.

Mujer es detenida por robo de ropa.Mujer es detenida por robo de ropa. Foto: N+

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En Monterrey, una mujer es arrestada por presunto robo de artículos de moda valorados en más de 23 mil pesos.

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