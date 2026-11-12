Detienen a Mujer por Presunto Robo de Ropa y Bolsas en Monterrey

Una mujer de 31 años fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser señalada por presuntamente sustraer diversos artículos de un establecimiento comercial sin realizar el pago correspondiente.

La detenida fue identificada como Yadira Myolett “N”, cuya captura se registró alrededor de las 20:45 horas en el cruce de las avenidas Paseo de las Estrellas y Alejandro de Rodas, en la colonia Cumbres Octavo Sector.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los oficiales municipales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando recibieron un aviso de la Central de Radio, que alertaba sobre un presunto robo al interior de un centro comercial.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen Policías a Mujer por Robar Ropa en Monterrey

Al llegar al sitio, los uniformados se entrevistaron con personal de seguridad privada, quienes señalaron a la mujer por presuntamente apoderarse de varias prendas de vestir y bolsas para dama.

Los guardias de seguridad detectaron la situación y solicitaron a la mujer que mostrara el comprobante de compra de los artículos que llevaba consigo; sin embargo, presuntamente se negó a presentar el ticket.

Ante esta situación, solicitaron el apoyo de las autoridades municipales para intervenir y verificar lo ocurrido.

Tras revisar los productos, se estableció que se trataba de diversas prendas de vestir y bolsas de dama, cuyo valor total fue estimado en 23 mil 754 pesos.

Posteriormente, los oficiales procedieron con la detención de la mujer, quien fue trasladada y puesta a disposición del Ministerio Público.

Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica y realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.