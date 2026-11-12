Accidentes

Madre e Hija son Rescatadas tras Caer en Canal en Navojoa, Sonora

Un vecino del sector se lanzó para auxiliarlas y logró sacarlas del vehículo ante la afluente considerable de agua a la altura de la colonia Altos de Jalisco

Madre e Hija son Rescatadas tras Caer en Canal en Navojoa, SonoraMadre e Hija son Rescatadas tras Caer en Canal en Navojoa, Sonora. Foto: Archivo N+

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