Madre e Hija son Rescatadas tras Caer en Canal en Navojoa, Sonora

Una madre y su hija fueron rescatadas por un testigo, luego de que la camioneta en la que viajaban terminara dentro del canal Las Pilas, con afluente considerable de agua, esto a la altura de la colonia Altos de Jalisco, del municipio de Navojoa, la mañana de este jueves.



El accidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas, cuando la camioneta de color azul cayó al agua por causas que hasta el momento no han sido establecidas. Sin embargo, ambas ocupantes quedaron atrapadas en el interior de la unidad.



Un vecino del sector se lanzó al canal para auxiliarlas y logró sacarlas del vehículo antes de la llegada de los cuerpos de emergencia. Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja y elementos del Departamento de Bomberos les brindaron atención.



Las dos mujeres fueron trasladadas a un hospital de la ciudad para recibir atención médica; mientras que al sitio también acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal para que una grúa realizara las maniobras necesarias y recuperar la camioneta del canal.