Accidentes

Repartidor de Tortillas Arrolla a Ciclista y se Da a la Fuga en Tuxpan, Veracruz

El hombre que atropelló al otro sujeto huyó con rumbo desconocido. La víctima fue trasladada al hospital en un vehículo particular

Ciclista fue arrollado por un motorrepartidor en Tuxpan.Ciclista fue arrollado por un motorrepartidor en Tuxpan. Foto: N+

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Repartidor de tortillas atropella a ciclista en Tuxpan y se da a la fuga. Sin ambulancias, la víctima fue trasladada por particulares.

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