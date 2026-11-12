Repartidor de Tortillas Arrolla a Ciclista y se Da a la Fuga en Tuxpan, Veracruz

Un ciclista fue arrollado por un motorrepartidor de tortillas y resultó con una lesión en la pierna, en la zona norte del estado de Veracruz. Debido a la falta de ambulancias tuvo que ser trasladado a un hospital en un coche particular.
Los hechos ocurrieron este jueves en el cruce de las calles Antonio Plaza y Juan Soto Lara, de la colonia Centro de Tuxpan. En el lugar un hombre que manejaba una bicicleta fue impactado por un motorrepartidor de tortillas, el cual se dio a la fuga con rumbo desconocido.
Elementos de tránsito acudieron al lugar pero no pudieron intervenir debido a que no había responsable, y auxiliaron al afectado subiéndolo a un coche particular para que fuera hospitalizado.
Se desconoce el paradero del repartidor de tortillas que arrolló al ciclista. De ambas personas se desconoce su identidad.