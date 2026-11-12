Seguridad

Hombre Ataca con Machete a Cuatro Perros en Xalapa; A Uno le Cortó la Cola

Vecinos y rescatistas de animales temen que los ataques suban de nivel y solicitan la atención de las autoridades correspondientes

Hombre Ataca con Machete a Cuatro Perros en Xalapa, VeracruzVecinos y rescatistas de animales solicitan la atención de las autoridades correspondientes. Foto: Ilustrativa | N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hombre ataca a perros con machete. Vecinos y animalistas piden intervención urgente para evitar más agresiones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+