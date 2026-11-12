Hombre Ataca con Machete a Cuatro Perros en Xalapa; A Uno le Cortó la Cola

Un hombre atacó al menos a cuatro perros con un machete en la ciudad de Xalapa. El ataque se registró en la colonia Rafael Hernández Villalpando, en la calle camino a El Tronconal.

Animalistas explican lo que ocurrió en la capital del estado de Veracruz.

‘Encontramos el caso del husky, que llegaron los dueños lo llevaban a atención médica, luego llega otra persona con otra perrita, y luego nos comentaron los vecinos que había 2 más lastimados, los buscamos, pero solamente encontramos una que no pudimos atrapar, porque hay unos terrenos baldíos ahí, y se fue a meter ahí’

Los vecinos se percataron porque los perros comenzaron a aullar con fuerza, y al salir de sus viviendas detectaron que un perro Husky Siberiano sangraba de la cabeza.

Los habitantes señalaron que el agresor hirió a un perro más, pero el miedo lo obligó a huir.

‘Aquí traigo la cola, le cortó la cola, al otro que no encontramos no sabemos qué le pasó y en qué condiciones está’

La ciudadanía identificó al presunto agresor y señalaron la casa que habita de manera solitaria en donde permaneció atrincherado.

La preocupación de las familias, es que el sujeto en estado inconveniente podría causar daños y subir la intensidad de la agresión pero a los niños, niñas o personas de la tercera edad que caminan por dicha calle.