Internacional

Publican Nombres de las 8 Víctimas Mortales en Edificio Derrumbado en Nueva York; Hay 2 Niños

En el edificio habitaban inmigrantes provenientes de México, Colombia y Ecuador

Publican nombres de víctimas de edificio colapsado NYAP

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