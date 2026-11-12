Publican Nombres de las 8 Víctimas Mortales en Edificio Derrumbado en Nueva York; Hay 2 Niños

Al menos ocho personas murieron por el derrumbe de un edificio de tres pisos en Nueva York la tarde de ayer. Rescatistas aún laboran para localizar a más personas bajo los escombros, según confirmó el alcalde Zohran Mamdani.

Entre las víctimas hay personas provenientes de Ecuador, Colombia y México. “Quiero tomarme un momento para recordar a aquellos que hemos perdido de manera tan insensata”, declaró Mamdami en rueda de prensa.

“Estos eran nuestros amigos y nuestros vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad, e inmigrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y más allá”, dijo en rueda de prensa tras el colapso del edificio.

El número de heridos ha pasado de 17 a 19, según advirtieron las autoridades municipales. Al menos siete de ellos son menores. En una publicación de X, Mamdani señaló que los rescatistas pasaron toda la noche laborando en el sitio:

“Los trabajadores de rescate han pasado la noche buscando en el lugar del derrumbe del edificio de ayer, trabajando en condiciones extremadamente peligrosas para encontrar y salvar a cualquiera que aún pueda estar atrapado”.

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El edificio departamental se vino abajo cerca de las 16:00 horas del miércoles, con varios residentes en su interior y colapsó en una edificación adyacente aún en construcción. Varias personas que se encontraban en el interior quedaron atrapadas.

La jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, explicó en rueda de prensa que las labores de rescate “serán largas”. En el área se han desplegado más de 250 miembros del personal de emergencias, así como una unidad canina.

“No sabemos cuántas personas siguen en la zona del derrumbe, y esta será una operación prolongada”, señaló Bonsignore.

El Departamento de Nueva York informó que ya terminaron las operaciones de rescate en todo el sitio y determinan que "no hay más víctimas". El sitio ha sido entregado al Departamento de Edificios y al NYPD.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha emitido una comunicación al respecto. Tampoco se ha informado si los posibles heridos de nacionalidad mexicana han sido contactados por el Consulado en Nueva York.

¿Quiénes son las ocho víctimas mortales en edificio derrumbado en Nueva York?

Por la tarde, el Consulado de Colombia en Nueva York confirmó que tres ciudadanos de su país, entre ellos dos menores de edad, se encuentran entre los fallecidos. Además, una ciudadana colombiana resultó herida en el derrumbe. No se han dado a conocer los nombres de las víctimas.

Por la noche del 12 de noviembre, el New York Times publicó los nombres de las ocho personas que murieron en el derrumbe del edificio en Brooklyn. Las ocho víctimas mortales son:

Nicole Daniela Salvada Rodríguez, 9, menor ciudadana de Colombia

Kevin Santiago Reyes González, 10, menor ciudadano de Colombia

Juan Daniel Salvada Guzmán, 31, de ciudadanía colombiana

Gabriel Siguencia, 22, migrante ecuatoriano dedicado a la carpintería

Barry Mamadou, 23, repartidor de comida originario de Guinea

Jose Luis Caguana Cosquillo, 26 años, trabajador de la construcción ecuatoriano que estaba en el edificio al momento del colapso

Édgar Sapón, 26 años, migrante guatemalteco al que sobreviven su esposa y su hija de 6 años

Ndiaye Mamadou, 31, repartidor de Amazon y familiar de Barry Mamadou

EDG