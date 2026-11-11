Sigue Búsqueda de Personas Atrapadas tras Derrumbe de Edificio en Brooklyn, Nueva York
El personal de emergencia trabaja entre los escombros buscando sobrevivientes; hay 2 muertos y al menos 15 heridos
El personal de emergencia trabaja entre los escombros buscando sobrevivientes; hay 2 muertos y al menos 15 heridos
Un edificio de la ciudad de Nueva York se derrumbó este miércoles 11 de noviembre de 2026, y de acuerdo con el Departamento de Bomberos, habría varias personas atrapadas entre los escombros.
Según las autoridades, dos personas fallecieron y al menos otras cuatro fueron trasladadas de urgencia a un hospital en estado crítico. También hay un bombero con heridas leves.
Los bomberos recibieron una llamada de alerta tras la emergencia, ya que el edificio de tres pisos en Brooklyn colapsó alrededor de las 16:00 horas, hora local. El personal de emergencia trabaja entre los escombros, usando una sierra para cortar los restos y buscar sobrevivientes.
La policía acordonó el área y pide evitar Bedford Avenue y sus alrededores debido al operativo de rescate. Mientras empieza a oscurecer, paramédicos y equipos de emergencia siguen en la zona en busca de personas atrapadas.
El Departamento de Bomberos de Nueva York indicó esta noche que siguen labores de rescate de sobrevivientes. acudió al 1321 de Flatbush Avenue, en Brooklyn, tras el derrumbe del edificio residencial de tres plantas hacia una obra en construcción adyacente.
"Las unidades llegaron en menos de un minuto e iniciaron de inmediato las operaciones de búsqueda y rescate".
El saldo hasta el momento se mantiene en dos personas muertas y más de 15 heridas.
La comisionada del Departamento de Bomberos, Lillian Bonsignore, dijo: "Será una operación prolongada. Las labores en situaciones de derrumbe son extremadamente peligrosas; cada movimiento está planificado al detalle y es fundamental tanto para el desenlace de las víctimas como para la seguridad de nuestro personal. Los efectivos han trabajado de manera metódica y no han parado desde que llegaron esta tarde".
Más de 250 miembros del cuerpo de bomberos y de los servicios de emergencias médicas participan en el lugar. La causa del derrumbe está bajo investigación.
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