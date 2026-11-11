Sigue Búsqueda de Personas Atrapadas tras Derrumbe de Edificio en Brooklyn, Nueva York

Un edificio de la ciudad de Nueva York se derrumbó este miércoles 11 de noviembre de 2026, y de acuerdo con el Departamento de Bomberos, habría varias personas atrapadas entre los escombros.

Según las autoridades, dos personas fallecieron y al menos otras cuatro fueron trasladadas de urgencia a un hospital en estado crítico. También hay un bombero con heridas leves.

Los bomberos recibieron una llamada de alerta tras la emergencia, ya que el edificio de tres pisos en Brooklyn colapsó alrededor de las 16:00 horas, hora local. El personal de emergencia trabaja entre los escombros, usando una sierra para cortar los restos y buscar sobrevivientes.