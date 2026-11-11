Accidentes

Sigue Búsqueda de Personas Atrapadas tras Derrumbe de Edificio en Brooklyn, Nueva York

El personal de emergencia trabaja entre los escombros buscando sobrevivientes; hay 2 muertos y al menos 15 heridos

Derrumbe edificio Nueva York

AP

El personal de emergencia trabaja entre los escombros en Nueva York tras derrumbe

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