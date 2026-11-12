Colette Kress: de Microsoft y Cisco a Dirigir NVIDIA, ¿Quién es la Nueva CEO Interina?

NVIDIA inicia una nueva etapa en su historia. La compañía anunció la renuncia inmediata de su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang, y designó a Colette Kress como CEO interina.

La ejecutiva mantendrá también su cargo como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera (CFO), mientras el consejo de administración busca un sucesor permanente.

Pero ¿quién es Colette Kress y cómo llegó a ocupar uno de los puestos más importantes de la industria tecnológica?

Kress cuenta con una trayectoria de casi 25 años en el área financiera de grandes compañías. Antes de incorporarse a Nvidia en septiembre de 2013, trabajó durante 13 años en Microsoft, donde desempeñó diferentes responsabilidades de alto nivel y llegó a convertirse en directora financiera de la división de Servidores y Herramientas.

Posteriormente, en 2010, se incorporó a Cisco como vicepresidenta sénior y directora financiera de su organización de Finanzas de Tecnología y Operaciones. Su experiencia en planificación estratégica, administración de recursos y operaciones empresariales consolidó su perfil dentro del sector tecnológico.

Colette Kress estudió Finanzas en la Universidad de Arizona y obtuvo una maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Southern Methodist University.

Desde su llegada a Nvidia, Colette Kress ha encabezado la estrategia financiera de la compañía durante una etapa de expansión cuando comenzaron a diversificar su mercado a videojuegos, los centros de datos y, especialmente, la inteligencia artificial.

Su nombramiento representa un cambio significativo en la dirección corporativa de la empresa, que durante 33 años estuvo liderada por Jensen Huang.

Ahora, la principal responsabilidad será garantizar la continuidad operativa, mantener la confianza de inversionistas y socios comerciales y acompañar el desarrollo de la estrategia tecnológica de NVIDIA.

Aunque su nombramiento es provisional, Colette Kress se convierte en una figura central para el futuro de la compañía. Su experiencia financiera y conocimiento interno serán determinantes durante esta transición, mientras NVIDIA define quién ocupará definitivamente la dirección ejecutiva.

TLS