Ciencia y Tecnología

Colette Kress: de Microsoft y Cisco a Dirigir NVIDIA, ¿Quién es la Nueva CEO Interina?

La ejecutiva financiera asumió el liderazgo provisional de la empresa tecnológica tras la renuncia de Jensen Huang

Colette Kress, CEO NVIDIA Interina Colette KreesElla es Colette Kress, CEO NVIDIA Interina Colette Krees. Foto: Reuters

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Colette Kress asume como CEO interina de NVIDIA tras la renuncia de Jensen Huang. Con 25 años de experiencia en Microsoft y Cisco, su liderazgo será clave en esta transición. ¿Qué significa esto para el futuro de NVIDIA?

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