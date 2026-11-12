Internacional

Megaspeed Promete Cooperar con EUA en Caso de Nvidia; Indaga Exportación de Chips

El director ejecutivo de la compañía con sede en Singapur dijo que contrató a una firma de abogados en el país norteamericano para que lleve a cabo un recuento exhaustivo del caso

NvidiaChina ha rechazado las acusaciones de espionaje en este caso que puede provocar la salida de Jensen Huang de la empresa. Foto: Reuters.

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