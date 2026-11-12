Megaspeed Promete Cooperar con EUA en Caso de Nvidia; Indaga Exportación de Chips

Megaspeed, la empresa tecnológica con sede en Singapur que está en el centro del escándalo del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se comprometió este jueves a cooperar con las investigaciones sobre las preocupaciones relativas a los riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Además, la compañía dijo que estaba investigando sus prácticas de exportación de chips tras las acusaciones de que una exejecutiva espiaba para China mientras mantenía una relación íntima con Jensen Huang.

En su primer comunicado desde que Huang admitió haber mantenido un amorío con una mujer china exejecutiva de la empresa, Megaspeed señaló que se toma "muy en serio" su obligación de cumplir las leyes estadounidenses de control de exportaciones.

"Megaspeed está comprometida a trabajar de manera constructiva y transparente con el gobierno de Estados Unidos", indicó el comunicado.

Según reportes, la junta directiva de Nvidia se reunió para analizar la situación de Huang, pero no se ha dado a conocer ningún resultado de esas conversaciones.

Esta firma de centros de datos, escindida en 2023 de una compañía china, figura en el centro del escándalo de presunto espionaje a la empresa líder de los chips usados para la IA.

Jensen Huang reconoció esta semana haber tenido una relación extramarital. Reportes de prensa señalaron que la amante era Alice Huang, una exejecutiva de Megaspeed que, según la inteligencia estadounidense, trabajaba para Pekín.

Funcionarios estadounidenses sospechan que la firma con sede en Singapur ayudó a introducir de contrabando chips de Nvidia a China, esquivando las restricciones de Washington sobre la exportación de estos productos.

El director ejecutivo de Megaspeed, Tan Yong Pong, dijo que había contratado a un bufete de abogados de Estados Unidos "para que lleve a cabo un recuento exhaustivo de sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) y verifique de forma independiente sus prácticas de cumplimiento de las normas de control de exportaciones".

"Megaspeed se toma muy en serio sus obligaciones de cumplimiento de la legislación estadounidense en materia de control de exportaciones", añadió el comunicado.

El comunicado no hace mención de Nvidia, ni de su director ejecutivo ni de la mujer con la que supuestamente mantuvo una relación.

China ha rechazado las acusaciones de espionaje en este caso que puede provocar la salida de Jensen Huang de la empresa.

ASJ