Suman 8 Muertos por Derrumbe de Edificio en Nueva York

El número de víctimas mortales ha aumentado conforme pasan las horas luego de que se reportó el derrumbe de un edificio en Nueva York el miércoles 11 de noviembre de 2026.

Durante las primeras horas del jueves 12 de noviembre, los bomberos rescataron varios cuerpos de personas que murieron tras el derrumbe del inmueble de tres pisos en Brooklyn, junto a una obra en construcción.

Los equipos de rescate continuaron removiendo los escombros para localizar a otras personas que podrían estar atrapadas.

Al menos 17 personas fueron hospitalizadas por lesiones, cuatro de ellas en estado crítico, luego de que el edificio colapsara la tarde del miércoles.

El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, informó la cifra de víctimas hasta la mañana del jueves: "Me duele profundamente que ocho neoyorquinos hayan perdido la vida y al menos 17 hayan resultado heridos".

Además, hizo un llamado a los habitantes para mantenerse alejados de la zona y difundió un número de teléfono en caso de requerir información.

"Si no pueden contactar a alguien que creen que pudo haber sido afectado por el derrumbe, llamen al 311. Si se encuentran fuera de la ciudad de Nueva York, llamen al 212-639-9675", escribió en su cuenta de X.

Decenas de bomberos y policías trabajaron durante la noche entre los escombros con picos y sierras eléctricas. Abrieron paso entre los restos del inmueble para rescatar a personas cubiertas de polvo que quedaron atrapadas bajo montones de madera retorcida y ladrillos.

Los rescatistas también utilizaron perros para buscar sobrevivientes.

"Esta ha sido una situación extremadamente complicada y cambiante, con escombros inestables que debemos sortear y espacios peligrosos debajo de la superficie", declaró el alcalde Zohran Mamdani durante una conferencia de prensa el miércoles. "Este es precisamente el tipo de rescate para el que se prepara el Departamento de Bomberos de Nueva York".

Las causas del derrumbe estaban bajo investigación. Sin embargo, el comisionado de edificios de Nueva York, Ahmed Tigani, señaló que, al momento del colapso, trabajadores de la construcción excavaban un terreno baldío junto al inmueble para levantar un nuevo edificio.

Gran parte de los restos del edificio, que tenía departamentos en los pisos superiores y locales comerciales en la planta baja, terminó en una enorme pila dentro de la excavación de la obra contigua.

Otro inmueble que compartía una pared con el edificio derrumbado permaneció en pie, aunque parte de uno de sus muros se desprendió y dejó al descubierto las habitaciones del interior, entre ellas un dormitorio y clósets llenos de ropa.

Unos 250 bomberos trabajaban en la zona, informó Mamdani.

La noche del miércoles, los bomberos rescataron con vida a una mujer que aún se movía, luego de encontrarla en un hueco que habían abierto entre los escombros. La colocaron en una camilla, la sacaron del lugar y la trasladaron a una ambulancia. Conforme avanzó la noche, otras personas también fueron rescatadas de debajo de los restos del edificio.

Las autoridades informaron que siete de las personas afectadas eran menores de edad, aunque no precisaron si alguno de ellos estaba entre los fallecidos.

La comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore, describió las labores de rescate como "peligrosas y arriesgadas".

"Cada movimiento está coordinado", señaló.

Las autoridades informaron que un bombero sufrió lesiones menores.

El miércoles se dejaron mensajes telefónicos y correos electrónicos para solicitar comentarios al arquitecto, al propietario del inmueble y al contratista general relacionados con el proyecto de construcción, cuyos nombres aparecen en los registros de la ciudad.

Anderson Velez, uno de los residentes del edificio derrumbado, contó al New York Post que estaba trabajando cuando recibió una llamada de su esposa. Ella le dijo que estaba atrapada entre los escombros junto con sus dos hijos, de siete y dos años.

"Me llamó cuando el edificio se derrumbó. Ella estaba adentro, con los escombros encima. Gritaba para que alguien la ayudara a sacar a mi hijo y luego se cortó la llamada", relató.

Velez dijo que más tarde se enteró de que su esposa y sus hijos habían sido rescatados con vida.

ASJ