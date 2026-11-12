Internacional

Suman 8 Muertos por Derrumbe de Edificio en Nueva York

Los equipos de rescate continúan removiendo los escombros para localizar a otras personas que podrían estar atrapadas

Nueva YorkUnos 250 bomberos trabajaban en la zona. Foto: AP.

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