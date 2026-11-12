¿Qué Pasó en Periférico Hoy? Emergencia por Dos Aparatosos Accidentes

Dos aparatosos accidentes se registraron hoy, 12 de noviembre de 2026, en el Anillo Periférico de la Ciudad de México (CDMX), uno de ellos en el bajopuente de Paseo de la Reforma y el otro, en Boulevard de la Luz. Te decimos qué pasó la mañana de este jueves.

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¿Qué pasó en Periférico la mañana de hoy?

Un fuerte accidente generó tráfico pesado hoy en Periférico a la altura del bajopuente de Paseo de la Reforma, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México (CDMX).

N+ FORO reportó que un auto, en el que viajaban dos personas, volcó en los carriles centrales de Periférico, con dirección al norte de la CDMX.

El aparente exceso de velocidad habría provocado que el conductor perdiera el control del auto, por lo que la unidad chocó con el muro de contención y volcó, según las autoridades que acudieron a atender la emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Protección Civil llegaron a la zona del accidente para rescatar a las personas que iban a bordo del auto, quienes resultaron sin lesiones.

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Accidente en Periférico Sur y Boulevard de la Luz

Más tarde, se registró otro accidente en la lateral de Periférico Sur a la altura de Boulevard de la Luz, donde un camión de la Ruta 41, que se dirigía al Metro Miguel Ángel de Quevedo, chocó contra un poste, con dirección hacia la Glorieta de San Jerónimo.

Al menos 13 pasajeros resultaron lesionados por el percance en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX. Una de las personas fue trasladada a un hospital para su atención médica.

Así quedó el camión de la Ruta 41 por el accidente en Periférico Sur. Foto: N+

N+ FORO reportó que el chofer de la unidad habría perdido el control, por lo que se impactó con el poste en la lateral de Periférico Sur.

En N+, también te decimos dónde hay marchas y bloqueos hoy, así como las alternativas viales para transitar por el cierre de las calles en la Ciudad de México.

Con información de N+.

RMT