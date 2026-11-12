Accidentes

¿Qué Pasó en Periférico Hoy? Emergencia por Dos Aparatosos Accidentes

Varias personas resultaron lesionadas por uno de los percances de este jueves en la vialidad

Un camión de transporte público choca contra un poste en Periférico Sur y Boulevard de la Luz

Un camión de transporte público choca contra un poste en Periférico Sur y Boulevard de la Luz. Foto: N+

Accidente en Periférico CDMX hoy, 12 de noviembre 2026

Así quedó el auto que chocó hoy en Periférico CDMX. Foto: N+

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Emergencia en Periférico: Un auto volcó y un camión chocó en CDMX. Varias personas lesionadas. Descubre qué sucedió.

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Accidente en Periférico Hoy: Emergencia por Aparatosos Accidentes este 12 de Noviembre 2026 | N+