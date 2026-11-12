Accidentes

¿Qué Pasó en la México-Querétaro Hoy? Reporte de Tráfico, Accidentes y Cierres Este Jueves

La Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) realizan un monitoreo diario de esta importante carretera del centro del país

La Guardia Nacional detiene un vehículo con reporte de robo en la México-Querétaro, en 2024La Guardia Nacional detiene un vehículo con reporte de robo en la México-Querétaro, en 2024. Foto: X @GN_MEXICO_

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Accidentes y lluvias en la México-Querétaro este jueves. Consulta el reporte de GN y Capufe para planear tu ruta sin contratiempos.

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