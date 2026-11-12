¿Qué Pasó en la México-Querétaro Hoy? Reporte de Tráfico, Accidentes y Cierres Este Jueves

Para que evites retrasos en tus trayectos y salgas con tiempo por incidentes o problemas viales en al autopista México-Querétaro, aquí en N+ te informamos cómo se encuentra esta importante vía a partir del monitoreo que realizan la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

En este reporte podrás conocer cuáles son los tramos afectados y las alternativas viales para que no tengas contratiempos en tus traslados y llegues a tiempo a tu destino.

Esta carretera tiene un aforo de más de 130 mil autos y vehículos de carga al día y conecta a la Ciudad de México con Querétaro, un polo económico destacado del centro de México, de ahí su relevancia.

Sin embargo, también es una autopista con múltiples incidentes, por lo que estar informado sobre cómo está en cada momento, permite tomar mejores decisiones viales.

Así está el tránsito en la autopista México-Querétaro

Este jueves, la Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportaron los siguientes accidentes, bloqueos y problemas viales en esta autopista.

A las 5:50 horas, en el km 159, dirección a Querétaro, hubo cierre a la circulación por atención de accidente (salida del camino de tracto camión).

A las 6:01 horas, Capufe reportó lluvia en la autopista, por lo que aconsejó manejar con precaución y disminuir la velocidad.

A las 7:54 horas: Se reportó el cierre parcial a la circulación sobre el kilómetro 159 en atención a un accidente.

A las 9:01 horas: Tránsito lento sobre la autopista México-Querétaro cerca de la “Ex Hacienda San José de la Teja” en el municipio de Coyotepec donde la afectación vial es de 18 kilómetros aproximadamente.

A las 9:28 horas Se registra carga vehicular sobre el kilómetro 168 rumbo a CDMX debido a un accidente que ya fue atendido. Existe alta carga vehicular.

Al menos tres autobuses y un tráiler se vieron involucrados en un accidente registrado hoy, 12 de noviembre de 2026, en la Autopista México-Querétaro, vialidad que está cerrada con dirección a la Ciudad de México.

Entre las personas lesionadas se encuentran niños y adultos que viajaban en un autobús de la escuela School House Safari. El grupo se dirigía al Bosque de Chapultepec cuando ocurrió el accidente en la Autopista México-Querétaro.

A las 9:44 horas: Hay carga vehicular en el kilómetro 42 rumbo a Querétaro a la altura del poblado Teoloyucan.

11:04 horas: Restablecen la circulación en el kilómetro 159 rumbo a Querétaro luego de atender un accidente.

A las 11:28 horas: CAPUFE reporta la presencia de lluvia en diversos puntos de la autopista por lo que recomiendan disminuir la velocidad.

A las 11:40 horas: Se reporta un choque por alcance en el kilómetro 93 rumbo a la ciudad de Querétaro.

A las 11:43 horas: Se registra tráfico lento en ambos sentidos de la autopista a la altura de Soyaniquilpan. Reportan una afectación vial de aproximadamente 6 kilómetros.

12:36 horas: Cierre parcial a la circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 087+900 rumbo a la Ciudad de México.

12:40 horas: Capufe informó sobre el cierre a la circulación por maniobras para retirar unidad siniestrada en el kilómetro 93 en dirección a Querétaro.

A las 12:45 horas: La Guardia Nacional informa que la vialidad queda libre en el kilómetro 049+100 en dirección a CDMX.

1:49 horas: Se registra cierre parcial a la circulación cerca del kilómetro 092+900 rumbo a la ciudad de México.

Te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista, ya que al ser de las de mayor aforo, en cualquier momento puede haber alteraciones o afectaciones en la circulación.

Con información de N+