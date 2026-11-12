Envenenan a Decenas de Perros en Zonas de Cultivo en Xochimilco

Sloopy, de ocho años, y Lobito, de apenas uno, murieron tras un presunto envenenamiento en una zona de cultivos de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco.

Sus muertes se suman a las decenas de casos de envenenamiento de animales que vecinos y activistas han denunciado en esta alcaldía de la Ciudad de México.

Rodrigo, dueño de Sloopy y Lobito, indicó:

“Yo normalmente acudo mucho a esta zona. Ese día bajé especialmente para comprar un poco de flor de Cempasúchil también a tomar unas fotos del lugar. Entonces ellos vienen inmediatamente, pero al momento de que vienen, porque todavía regresaron, ya venían tambaleantes, venían con espuma en el hocico, venían desorientados completamente. Entonces fue bastante doloroso”.

Indicó que después volvió al lugar para ver si encontraba algo:

“Posteriormente yo acudí al lugar y regresé justamente para ver qué encontraba y encontré restos de pollo, tanto huesos como pellejos, pero crudos y con una coloración azulosa”.

Después de lo ocurrido, Rodrigo presentó una denuncia ante la Fiscalía, pero hasta ahora las investigaciones no han avanzado.

“Yo acudí al día siguiente a la fiscalía como tal y ahí dirigí mi denuncia, y me comentaron que me comunicara para cuando hayan pasado el caso a mesa, yo presentarme y justamente presentar la evidencia, cosa que no ha sucedido. También otra cosa que no ha sucedido es que me mandaran al veterinario, me comentaron que me iban a mandar un veterinario para checar a Lobito, que era el que había sobrevivido, y ver en qué condiciones estaba y por qué estaba así. Cosa que tampoco pasó y lamentablemente falleció el Lobito y no se llevó a cabo”.

Pero el caso de Sloopy y Lobito no es aislado.

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Comunidad Pro Canina, un colectivo dedicado a la protección animal, ha documentado al menos 34 casos de presunto envenenamiento en Xochimilco, principalmente en zonas chinamperas como San Luis Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco.

De acuerdo con el colectivo, los envenenamientos están relacionados con una práctica para evitar que los animales ingresen a los terrenos de cultivo.

Al respecto, Karina, fundadora de Pro Canina, aseguró:

“Nos comentó el médico veterinario que realizó las dichas necropsias que encontraron un raticida y que este raticida, no recuerdo el nombre del producto pero es un raticida azul, los espumea muy rápido, entra al sistema nervioso inmediatamente, colapsan en cuestión de minutos y los infla de manera inmediata”.

Ante esta situación, vecinos y activistas han colocado lonas informativas para alertar sobre los envenenamientos a las personas que pasean con sus mascotas por la zona.

N+ contactó a la alcaldía Xochimilco para conocer las medidas pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Con información de Astrith Tolentino.

LECQ