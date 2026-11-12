Sociedad

Envenenan a Decenas de Perros en Zonas de Cultivo en Xochimilco

Aparentemente se trata de una práctica para evitar que los animales ingresen a los terrenos de cultivo. A pesar de las denuncias, las investigaciones no avanzan

Envenenan a Decenas de Perros en Xochimilco.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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