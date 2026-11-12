Sociedad

Nuevos Sismos Sacuden México Hoy; SSN Informa Dónde Ocurrieron y Cuál Fue su Magnitud

Conoce aquí detalles sobre los temblores registrados en las últimas horas en la República Mexicana

Instalaciones espejo del Servicio Sismológico Nacional. Foto: UNAMInstalaciones espejo del Servicio Sismológico Nacional. Foto: UNAM
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