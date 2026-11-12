Trump Lanza Advertencia a México si No Detiene Caravanas Migrantes: 'Se Duplicarán Aranceles'

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, aseguró que no serán aceptados en su país los migrantes que avanzan en caravana y advirtió que si México no los detiene, le duplicará inmediatamente los aranceles.

A través de un mensaje en su red Truth Social, enfatizó que “no habrá tolerancia alguna” y dio por enterada a la nación mexicana de la información.

“Se están formando enormes caravanas que comienzan su marcha ilegal a través de México. Muchas de las personas que integran estas caravanas son individuos que otros países no quieren —‘¡Envíenlos a Estados Unidos!’, dicen—, ¡pero no serán aceptados!”, manifestó.

Ante ello, lanzó la advertencia de aumentar los aranceles al país, en caso de que no frene las caravanas.

“México debe detenerlas, ¡ya!; y si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente”, expresó.

Al comienzo de su texto, Trump además atribuyó una supuesta “invasión” tras los resultados de las elecciones de mitad de mandato.

“Ante la aparente derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato —¡yo no aparecía en la boleta electoral!—, la invasión de nuestro país está ocurriendo otra vez.

Y finalizó al señalar que, además de México, también las autoridades y el gobernador de Texas fueron informados.

“México, el gobernador de Texas —el gobernador de Texas, muy liberal—, nuestra gran Patrulla Fronteriza y el ICE han sido debidamente informados. ¡No habrá tolerancia alguna!”, apuntó.

Este mes, una caravana de 2 mil migrantes procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua partió de Chiapas hacia Estados Unidos, una semana después de las elecciones intermedias.

La caravana salió desde San Pedro Sula, Honduras, en busca de llegar a territorio estadounidense.