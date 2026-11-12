Migración

Trump Lanza Advertencia a México si No Detiene Caravanas Migrantes: 'Se Duplicarán Aranceles'

El presidente estadounidense afirma que no habrá tolerancia alguna

Migrantes participan en la caravana “Dios con nosotros” rumbo a EUA, en Huehuetán, Chiapas, el 11 de noviembre de 2026. Foto: ReutersMigrantes participan en la caravana “Dios con nosotros” rumbo a EUA, en Huehuetán, Chiapas, el 11 de noviembre de 2026. Foto: Reuters

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