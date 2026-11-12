Internacional

Israel Justifica que Bombardeo en Hospital de Gaza Fue Contra Brigada de Hamás

Organizaciones de derechos humanos acusaron que continúa el genocidio en el enclave palestino bajo la apariencia de un alto al fuego

Gaza hospitalEl ataque de esta madrugada se produjo pese a que presuntamente impera un alto al fuego en la Franja desde hace más de un año. Foto: Reuters.

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