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Manchester United Cesa a Michael Carrick y Pochettino Se Perfila para Relevarlo

El club de la Premier necesita un técnico de experiencia y capacidad para revertir su situación actual

CarrickCarrick asumió el cargo de manera interina tras la destitución del portugués Rúben Amorim en enero de 2026. Foto: Reuters.

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