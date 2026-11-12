Ciencia y Tecnología

Reportan Caída de Microsoft: Usuarios Corporativos Informan Falla en Outlook y Teams

Miles de reportes en Downdetector registran la caída de aplicaciones del ecosistema de Microsoft para usuarios de empresas

El logotipo de Microsoft Office 365El logotipo de Microsoft Office 365 se puede ver como parte de una exhibición en la conferencia tecnológica Microsoft Ignite en Chicago. Foto: Reuters

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Caos en Microsoft: Outlook y Teams caen, afectando a miles de usuarios corporativos. ¿Cómo impacta esto a tu empresa? Descubre más sobre la situación.

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