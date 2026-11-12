Reportan Caída de Microsoft: Usuarios Corporativos Informan Falla en Outlook y Teams

Caos en el ecosistema Microsoft. Usuarios del sistema operativo reportaron la caída de herramientas como el correo electrónico Outlook, Microsoft 365, Microsoft Store, Copilot y Teams, aplicaciones altamente utilizadas para la comunicación en equipos corporativos.

De acuerdo con Downdetector, este jueves se registraron miles de reportes por parte de usuarios.

Cerca de las 12:14 del mediodía, sumaron más de 4 mil 800 incidentes en las cuentas de correo electrónico Outlook con problemas para cargar mensajes. La mayor parte de los problemas detectados fueron en la aplicación, concentrando el 33% de los reportes, mientras que el sitio web de la mensajería registró el 27% de los incidentes denunciados, seguido de 24% de problemas para iniciar sesión.

Otra de las herramientas de Microsoft que presentó problemas fue Teams, utilizada para reuniones virtuales, juntas y cursos en línea; registró más de 100 reportes en la plataforma Downdetector en México.

El 79% de las fallas se concentraron en la aplicación Teams; el 12% se reportó en el sitio web, y un pequeño grupo tuvo problemas para iniciar sesión.

Microsoft 365, una suite de productividad y colaboración en la nube, registró mil 444 reportes de fallas en su sistema, principalmente en la aplicación. Según los registros, el 41% de los problemas reportados se concentró en la app, mientras que el 24% dijo tener complicaciones para iniciar sesión.

La inteligencia artificial de Microsoft, Copilot, también registró fallas este jueves, aunque en menor medida. De acuerdo con los registros, poco después del mediodía se registraron más de 200 reportes de problemas con la aplicación, la generación de IA y con su sitio web.

Microsoft 365 Status dio a conocer que están trabajando para mitigar el impacto y reconocieron que el problema puede afectar la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región.

Según Downdetector, que realiza un seguimiento de las interrupciones a nivel global, recopilando informes de estado de diversas fuentes, se registraron más de 97 mil incidencias de usuarios que notificaron problemas con Outlook.

Microsoft comunicó a primera hora del día que había solucionado una interrupción en Teams que afectaba a usuarios de Norteamérica y que el problema se había resuelto por completo.

A través de un mensaje a sus usuarios, a través de los computadores con sistema operativo Microsoft, la empresa manifestó que una falla de Microsoft se encontraba afectando las oficinas en Estados Unidos y México, impactando servicios como Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, Microsoft Copilot 365 y Microsoft Defender XDR.

OpenAI indicó que estaba investigando un problema con los conectores de Microsoft en el que las nuevas conexiones podrían interrumpirse y las herramientas no funcionarían como se esperaba.

Anthropic afirmó que había identificado un problema con un proveedor de nivel superior que afectaba a su conector de Microsoft 365. Además, indicó que están investigando los informes de los usuarios que experimentaron problemas para acceder a sus buzones de Exchange Online mediante varios métodos de conexión.

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