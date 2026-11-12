Ciencia y Tecnología

El Mundo No Acabará el 13 de Noviembre del 2026, pero Debes Saber Esto sobre la Predicción

Un artículo en la revista Science predijo el colapso de la humanidad; ¿qué hay detrás de sus vaticinios? ¿Cuándo creen los científicos de hoy que podría acabar la civilización?

Relojes del fin del mundo en protesta ecológicaEl mundo no se acaba mañana, pero sí hay algo que debes saber sobre esa predicción lanzada en 1960. Foto: Reuters

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