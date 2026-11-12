El Mundo No Acabará el 13 de Noviembre del 2026, pero Debes Saber Esto sobre la Predicción

Un artículo publicado en Science en 1960 predijo que el mundo acabaría el 13 de noviembre de 2026. Sus autores aseguraron que la población habría de colapsar en esta fecha. Sus vaticinios son erróneos, pero reflejan un malestar presente y una duda legítima: ¿cómo sí podría acabar la civilización?

Todas las sociedades temen el fin del mundo, pero cada una lo hace a su manera: los mexicas admitían vivir en un ciclo de renovación y destrucción cósmica, donde ellos eran iluminados por un Quinto Sol. Las religiones monoteístas hablan del Juicio Final, donde nuestros actos serán juzgados antes del fin de la humanidad.

Cada pueblo ha confundido el fin de su mundo con el fin de todo el mundo. Nuestra civilización no es ajena a este miedo. Si en los años sesenta el temor apuntaba a un conflicto nuclear entre la URSS y los Estados Unidos, en el siglo XXI el cambio climático amenaza con cambiar la faz de la tierra de forma radical.

El mundo no se acabará mañana por este simple motivo

Ahora, en Internet corre la alarma por un artículo científico publicado a mediados del siglo pasado que vaticina el colapso de la civilización. Haber sido publicado en Science reviste sus ideas de legitimidad, a pesar de ser claramente descabelladas. Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence Amiot, todos ellos del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Illinois, calcularon cuándo podría colapsar la población mundial.

Su razonamiento era el siguiente: si la población a nivel mundial seguía creciendo al ritmo que había tomado desde la revolución industrial, la civilización colapsaría. Estas propuestas no son nuevas en las ciencias sociales. Muy célebremente, Thomas Robert Malthus predijo en su Ensayo sobre el principio de la población un final inevitable a causa de un desbordamiento en el número de habitantes. Y por mucho tiempo los agoreros del desastre vieron en el crecimiento de la población un riesgo ineludible.

En 2026, para muchos países el problema es precisamente el contrario: el descenso en la población estrangula los sistemas de pensiones, contrae la economía y pone en riesgo saberes y profesiones que dependen cada vez de menos personas. Por supuesto, los movimientos demográficos no son homogéneos y, aunque algunos países reporten tasas de natalidad negativas, la ONU anticipa un pico en la población mundial para el año 2080. Para ese entonces habrá 10 mil 300 millones de personas.

La lección maya sobre el fin del mundo

Podemos estar de acuerdo que el 13 de noviembre de 2026 no habrá ningún fin del mundo por culpa de la sobrepoblación. Pero esto tampoco implica que la civilización sea inmune a todas las amenazas. Desde hace varias décadas, investigadores de diferentes disciplinas han encontrado un paralelismo inquietante entre nuestra época y el colapso de la civilización maya.

Pese a su notable desarrollo y sus conocimientos, la sociedad maya se desintegró y sus ciudades se despoblaron hacia el final del primer milenio de nuestra era. ¿Cómo un pueblo tan exitoso pudo sucumbir de esa forma? Actualmente, la opinión mayoritaria apunta a que una sobreexplotación de recursos, el cambio climático bajo la forma de sequía y tensiones sociales llevaron a la caída de la cultura que floreció en las tierras bajas de Yucatán.

En 2013, el antropólogo Douglas J. Kennett y el científico ambiental Timothy P. Beach publicaron un artículo donde comparaban la civilización maya y la sociedad moderna en la revista Anthropocene. Para los autores hay semejanzas innegables entre su tiempo y el nuestro: “El cambio y la degradación ambiental de origen humano en el contexto del Antropoceno, tienen el potencial de provocar el desplazamiento de poblaciones, socavar la seguridad alimentaria y la salud humana, avivar conflictos y desestabilizar los sistemas sociales, económicos y políticos”, se lee en el estudio. “En última instancia, desconocemos si nuestros sistemas políticos serían capaces de resistir estas fuerzas”, añaden.

No obstante, su estudio retoma un señalamiento infrecuente cuando se habla de las fuerzas que derribaron a los mayas: la rigidez de la estructura social. Aunque la principal responsabilidad recae sobre el clima, los científicos señalan que estas ciudades prehispánicas “estaban interconectadas y rígidamente organizadas”. Al menos en parte, la civilización maya cayó por su inflexibilidad y su incapacidad para adaptarse a los cambios que atravesó.

¿Cómo sí podría ocurrir el fin del mundo?

Los científicos ambientales Hal Whitehead y Peter J. Richerson expresaron este problema de forma elocuente en un estudio de 2009: según el artículo publicado en la revista Evolution and Human Behavior, las civilizaciones corren el riesgo de caer cuando el aprendizaje se detiene. Si el conformismo abunda entre la población, cada individuo ya no aprende las habilidades suficientes para adaptarse al cambio. Al respecto, los autores explican:

“Si el sistema de aprendizaje social llega a carecer de suficiente aprendizaje individual o de sesgos adaptativos —que conllevan un coste cognitivo—, el comportamiento deja de seguir las variaciones del entorno. En consecuencia, cuando el entorno cambia, la aptitud biológica disminuye y la población puede colapsar o incluso extinguirse”.

Y añaden: “Una vez que el aprendizaje social se ha fijado, la extinción resulta probable, salvo cuando dicho aprendizaje está sesgado hacia modelos exitosos”. Para los autores, la catástrofe es evitable cuando se fomenta “el aprendizaje individual y la innovación frente al conformismo cultural”.

En Matrix, el agente Smith explicaba la caída de la humanidad como una suerte de conformismo: los humanos dejaron de liderar el mundo cuando delegaron a las máquinas la resolución de los problemas. Por su parte, el poeta T.S. Eliot llegó a escribir que el mundo no se acabaría con una explosión sino con un gemido.

Las amenazas y los conflictos no dejarán de acechar a la humanidad, pero lo que sí puede flaquear es nuestro afán de resolverlos. Una sociedad inflexible y conformista corre el riesgo de caer cuando el viento sople en una dirección adversa. El mundo se acabará cuando nos rindamos.