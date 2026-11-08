Ciencia y Tecnología

Meseros Robots Ofrecen Aperitivo del Futuro en un Restaurante de Pakistán

Los trabajadores del restaurante afirman que esta novedad ha provocado un claro aumento de la afluencia

Pakistánlos robots tienen un éxito rotundo entre las familias. Foto: AFP.

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