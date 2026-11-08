Sociedad

Sismos en México Hoy: ¿Dónde Tembló y Cuál Fue la Magnitud, Según el SSN?

El país registra temblores constantes porque está ubicado en una región donde interactúan cinco placas tectónicas

sismos hoy 8 noviembre 2026Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Sismos en México Hoy 8 de Noviembre de 2026: ¿Dónde Tembló y Cuál Fue la Magnitud, Según el SSN? | N+