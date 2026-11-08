Movilizaciones Hoy Domingo 8 de Noviembre de 2026: Marchas y Bloqueos en CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de las concentraciones agendadas para este domingo en la Ciudad de México.

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Las autoridades capitalinas esperan cinco concentraciones, nueve rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento, durante esta jornada en la capital del país.

Las movilizaciones serán en:

Cuauhtémoc

10:00 horas. Colectivos en Defensa de los Derechos de los Animales grabarán un video en la esquina de Sabino y Manuel Carpio, en la colonia Santa María la Ribera, como parte de una campaña de concientización contra el maltrato animal.

11:00 horas. Colectiva Hilos realizará el evento político-cultural "Sangre de mi sangre" en la Glorieta del Ahuehuete, para visibilizar y denunciar la violencia de género a través del tejido, así como promover una red de apoyo para víctimas de trata de personas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición.

12:00 horas. Liberación Animal MX realizará un "Picnic vegano" en la Alameda Central para fomentar la convivencia y el intercambio cultural, así como promover los beneficios del veganismo, el cuidado del medio ambiente y el respeto a los animales.

Coyoacán

11:00 horas. Colectiva Hilos realizará el evento político-cultural "Sangre de mi sangre" en el Jardín Hidalgo, para visibilizar y denunciar la violencia de género a través del tejido, así como promover una red de apoyo para víctimas de trata de personas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición.

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12:00 horas. Vecinos de las colonias de Coyoacán en contra del proyecto Skyline realizarán una asamblea en el Foro Cultural "El Caracol", del Conjunto Urbano Tlalpan, para definir su primera acción de protesta contra el megaproyecto inmobiliario "Skyline Coyoacán".

Rodadas ciclistas

05:00 horas. La Bici Urbana LBU se reunirá en Guitan Reforma LBU, avenida Morelos 70, colonia Juárez, para partir con destino a Pachuca, Hidalgo.

05:45 horas. Culhuabikes se reunirá en el cruce de calzada Taxqueña y San Francisco, colonia San Francisco Culhuacán, para realizar la rodada “Vuelta al Cóndor”, con destino a Cuernavaca, Morelos.

06:00 horas. Ajolote México se reunirá en el Hotel Radisson Perisur, ubicado en Cúspide 53, colonia Parques del Pedregal, para partir con destino al Centro Ceremonial Otomí, en el Estado de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 8 de noviembre de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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ASJ