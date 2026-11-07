Marchas, Concentraciones y Rodadas que Afectarán la Movilidad en la CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 7 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 9 concentraciones, una rodada motociclista, 4 rodadas ciclistas y 25 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

El Partido Comunista de México marchará a las 15:00 horas del Hemiciclo a Juárez en avenida Juárez 50, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc con destino a la sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Belisario Domínguez 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

La Plataforma 4:20 se reunirá a las 12:00 horas en el Monumento a la Madre en avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; en avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, y en avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

Motociclistas rodarán a las 08:00 horas de avenida Doctor Río de la Loza 43, colonia Doctores con destino a la Hacienda Panoaya, en Amecameca de Juárez, Estado de México.

Ciclistas rodarán a las 17:45 horas de Eje 5 sur y Calle 10 de agosto de 1860, colonia Leyes de Reforma con destino a La Llorona en Antiguo Canal Cuemanco 3, Pista Olímpica Virgilio Uribe, alcaldía Xochimilco.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ