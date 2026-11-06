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Trabajadores del Poder Judicial en Tijuana Protestan Contra Evaluación de Desempeño

Cerca de 800 trabajadores exigen transparencia y respeto a su trayectoria, el OAJ asegura que los exámenes serán diagnósticos y no pondrán en riesgo sus empleos

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