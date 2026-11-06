Accidentes

Localizan a Hombre Herido y con Hipotermia en el Río Santa Catarina en Monterrey

Fue bajo la avenida Félix U. Gómez donde el sujeto lesionado fue encontrado aparentemente bajos los efectos de una sustancia ilícita

Río Santa CatarinaAutoridades rescataron al sujeto herido. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Localizan a Hombre Herido y con Hipotermia en el Río Santa Catarina en Monterrey | N+