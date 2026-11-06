Localizan a Hombre Herido y con Hipotermia en el Río Santa Catarina en Monterrey

Autoridades de seguridad y rescate localizaron a un hombre herido en el lecho del Río Santa Catarina, bajo el puente que conecta la avenida Félix U. Gómez y Garza Sada, en Monterrey, Nuevo León. El sujeto aparentemente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia ilícita, por lo que fue necesario realizar maniobras para rescatarlo.

Hasta este punto se movilizaron autoridades de Protección Civil de Monterrey, de la Cruz Roja Mexicana y policías municipales. Los elementos de inmediato comenzaron a valorar al sujeto mientras era entrevistado para saber lo que había ocurrido y como llegó a este lugar.

Rescatistas y personal médico informaron que el sujeto presentaba síntomas de hipotermia, así como una intoxicación por el presunto uso de una sustancia ilícita. Hasta el momento no se ha detallado que tipo de herida presentaba, por lo que se espera se revelen más detalles en los próximos días.

Las autoridades señalaron que inicialmente se creía que el hombre había caído desde la parte alta del puente que conecta la avenida Félix U. Gómez y Garza Sada, pero al ser valorado por elementos de rescate y paramédicos esta versión fue desmentida.

Debido a la movilización que generó este hecho, autoridades de seguridad tuvieron que cerrar uno de los carriles de la avenida Félix U. Gómez para llevar a cabo las labores correspondientes y poder poner a salvo al sujeto.