Desbordamiento de Vinazas Contamina Suelos y Arroyos en Atotonilco y Ayotlán

El desbordamiento de más de 20 mil metros cúbicos de vinazas y lixiviados contaminó suelos y arroyos en los municipios de Atotonilco el Alto y Ayotlán, Jalisco.

El incidente se registró en el kilómetro 141.1 de la carretera Atotonilco-Ayotlán, en las instalaciones de la empresa Tratadora de Aguas Residuales de los Altos. La liberación de residuos alcanzó 18 mil metros cuadrados de suelo natural y llegó al arroyo El Muerto, afluente directo del río Santiago.

Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) constataron una coloración marrón en el cauce, un intenso olor a bagazo y mortandad de peces en las orillas.

El colapso fue provocado por la acumulación excesiva de humedad en un área de almacenamiento de bagazo a cielo abierto. Tanto la vinaza como el bagazo son residuos que se generan durante la producción de bebidas destiladas, como el tequila.

Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) colocó sellos de clausura total en el sitio, mientras que la Profepa impuso una clausura parcial temporal e inició un procedimiento administrativo sancionatorio.

La autoridad federal ordenó a la empresa realizar la caracterización de los líquidos derramados y la remediación inmediata de las zonas afectadas. Mientras se aplican las medidas legales, pescadores y pobladores de la zona colocan barreras en el cauce para retener la vinaza y evitar que la mancha contaminante avance.

Autoridades y elementos de Protección Civil realizan labores de contención mediante la instalación de diques, canales cortacorriente y la succión de líquidos con pipas. También se aplicó arcilla sobre la carretera y los suelos afectados para acelerar la desecación del material derramado.

Sin embargo, aún están pendientes la limpieza profunda de los escurrimientos naturales y la recolección total de los residuos sólidos, antes de determinar las sanciones definitivas.



