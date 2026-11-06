Medio Ambiente

Desbordamiento de Vinazas Contamina Suelos y Arroyos en Atotonilco y Ayotlán

Más de 20 mil metros cúbicos de residuos alcanzaron el arroyo El Muerto, donde se reportó mortandad de peces

vinazas en JaliscoLos residuos alcanzaron 18 mil metros cuadrados de suelo en Jalisco. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Vinazas desbordadas contaminan el arroyo El Muerto, provocando mortandad de peces.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+