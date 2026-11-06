Salud

Querétaro Mantiene Vigilancia por Brotes de Coxsackie en Escuelas

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud estatal, explicó que algunos menores pueden transmitir el virus durante el periodo de incubación, antes de presentar lesiones o ampollas

Brotes de Coxsackie Requieren Hasta 21 Días de Seguimiento EpidemiológicoBrotes de Coxsackie Requieren Hasta 21 Días de Seguimiento Epidemiológico. Foto: N+

Destacado

Las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento epidemiológico hasta completar dos periodos de incubación, lo que representa entre 15 y 21 días sin nuevos casos para determinar el cierre de un brote.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+