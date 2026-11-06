Querétaro Mantiene Vigilancia por Brotes de Coxsackie en Escuelas

El virus Coxsackie, causante de la enfermedad conocida como manos, pies y boca, se encuentra entre los principales motivos de atención de brotes en planteles escolares de Querétaro, informó la secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón.

La funcionaria explicó que la convivencia cercana entre niñas y niños favorece la transmisión del virus, debido a que algunos menores pueden acudir a clases durante el periodo de incubación y contagiar a sus compañeros antes de presentar síntomas.

Señaló que, generalmente, cuando los padres de familia detectan las primeras lesiones o ampollas, dejan de enviar a sus hijos a la escuela para evitar nuevos contagios.

Pérez Rendón indicó que el seguimiento epidemiológico continúa incluso cuando dejan de registrarse nuevos casos, ya que las autoridades sanitarias deben esperar hasta dos periodos de incubación, equivalentes a entre 15 y 21 días, antes de determinar que un brote puede darse por cerrado.

Aunque no precisó el número de reportes registrados, reiteró que este padecimiento se mantiene entre los motivos frecuentes de atención de brotes en las comunidades escolares de la entidad.