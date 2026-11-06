Salud

Promueven Pruebas de Antígeno Prostático para Hombres Mayores de 45 Años en BC

El estudio se ofrece en unidades médicas, requiere una muestra de sangre y proporciona resultados en aproximadamente cinco minutos

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