Promueven Pruebas de Antígeno Prostático para Hombres Mayores de 45 Años en BC

La Jurisdicción de Servicios de Salud promueve la aplicación de pruebas rápidas de antígeno prostático específico e invita a los hombres mayores de 45 años a realizarse revisiones periódicas, incluso cuando no presentan síntomas.

De acuerdo con las autoridades de salud, el estudio está disponible en sus unidades médicas y requiere únicamente una pequeña muestra de sangre. Los resultados se obtienen en aproximadamente cinco minutos.

Sin embargo, señalaron que cualquier resultado con alguna alteración debe ser confirmado mediante una valoración médica para determinar si es necesario realizar estudios adicionales.

Las autoridades destacaron la importancia de la prevención y la detección oportuna, debido a que las enfermedades de la próstata pueden avanzar sin presentar síntomas en sus primeras etapas.

Información Diego Robles

APG