Seguridad

Muere Hombre Después de ser Golpeado por su Trabajador en Lerdo, Durango

José habría sido agredido por un trabajador al terminar la jornada laboral en la colonia Las Flores

José habría sido agredido por un trabajador al terminar la jornada laboral en la colonia Las FloresEl hombre murió después de ser golpeado por un trabajador con un bóxer. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El hombre murió después de ser golpeado por un trabajador con un bóxer

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+