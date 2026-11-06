Muere Hombre Después de ser Golpeado por su Trabajador en Lerdo, Durango

Este jueves perdió la vida José Hernández Hernández, quien el pasado sábado fue víctima de una agresión física presuntamente a manos de Carlos Iván, en la colonia Las Flores de Lerdo, Durango.

De acuerdo con la información, la tarde del 31 de octubre, José se encontraba realizando trabajos de construcción, específicamente echando una loza en la casa de sus suegros, con la ayuda de Carlos Iván. Sin embargo, al terminar las labores, José le pagó por el trabajo realizado, pero a su acompañante le pareció insuficiente la cantidad que recibió.

Ante el desacuerdo, Carlos habría sacado de entre sus ropas un bóxer, con el que golpeó a José en repetidas ocasiones, principalmente en la cabeza, hasta dejarlo inconsciente. Posteriormente, el presunto agresor se dio a la fuga.

Hernández Hernández fue trasladado para recibir atención médica al Hospital General de Gómez Palacio y posteriormente a la Clínica No. 46 del IMSS, donde permaneció internado durante casi una semana.

Lamentablemente, pese a la atención médica recibida, este jueves se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las lesiones sufridas.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda de Carlos Iván, señalado como el presunto responsable de la agresión.