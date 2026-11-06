Internacional

¿Quién Es Martine Rose? Balenciaga Nombra a su Primera Directora Creativa

La diseñadora británica cuenta con una trayectoria internacional en la moda masculina y ahora asumirá un papel histórico

¿Quién Es Martine Rose? Balenciaga Nombra a su Primera Directora CreativaMartine Rose en Desfile de Moda de Luar en Nueva York 2022. Foto: AFP

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Martine Rose, la nueva directora creativa de Balenciaga, trae su visión única de la moda masculina.

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