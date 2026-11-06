Seguridad

Investigan a Tres Elementos por Disparo desde Helicóptero que Mató a Aranza en Matamoros

El secretario de Seguridad en Tamaulipas confirmó que siguen en funciones y que no hay detenidos

Investigan a Tres Elementos por Disparo desde Helicóptero que Mató a Aranza en MatamorosSecretario de Seguridad en Tamaulipas. Foto: Carlos Arturo Pancardo Escudero

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Tres policías investigados tras la muerte de Aranza, una niña de 7 años, en un operativo en Matamoros. Siguen en funciones mientras la Fiscalía de Tamaulipas indaga.

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