Investigan a Tres Elementos por Disparo desde Helicóptero que Mató a Aranza en Matamoros

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó que tres elementos de la corporación son investigados por los hechos en los que una niña de siete años perdió la vida tras recibir un disparo durante un operativo en Matamoros, el pasado 29 de octubre.

El funcionario señaló que la información sobre el caso está en manos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, instancia con la que la Secretaría de Seguridad mantiene colaboración para el desarrollo de las investigaciones.

Al ser cuestionado sobre la situación de los elementos involucrados, Pancardo Escudero confirmó que ninguno ha sido detenido ni suspendido de sus funciones, por lo que continúan activos dentro de la corporación.

Sobre las posibles fallas en el operativo y si pudo existir una confusión durante las acciones policiales, el secretario evitó adelantar conclusiones y señaló que será la Fiscalía la encargada de determinar qué ocurrió.

'No hubo fallo', respondió inicialmente al ser cuestionado sobre el operativo, aunque después precisó que el incidente ocurrió en el contexto de la violencia generada por la delincuencia organizada y que los hechos deberán ser esclarecidos por las autoridades ministeriales.

Finalmente, al preguntarle sobre la capacitación de los policías, aseguró que los elementos cuentan con preparación y que esta continuará de manera permanente.

Por su parte, la Fiscalía informó que registra avances en los análisis de balística forense relacionados con el caso de la menor, las autoridades señalaron que se han recabado diversos elementos de armamento y evidencias balísticas en el lugar de los hechos, los cuales son analizados para establecer una correlación que permita fortalecer las investigaciones.

Explicó que este tipo de peritajes requiere tiempo para recopilar, analizar y acreditar los elementos necesarios, por lo que no es una labor que pueda concluirse en cuestión de horas.