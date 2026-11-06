Acusan a Padre y Abuelo de Atacar con Tijeras a un Adolescente en Puebla

Un adolescente de aproximadamente 14 años habría sido presuntamente golpeado y lesionado con tijeras por su padre y abuelo en la colonia Concepción La Cruz, del municipio de San Andrés Cholula.

Paramédicos del Servicio Médico Avanzado (SUMA) se movilizaron al sitio para atender al afectado, mientras que policías municipales realizaron un operativo de seguridad.

Vecinos señalaron que este no sería el primer episodio violento que ha sufrido el menor. También acusaron presunto abandono escolar, maltrato familiar y condiciones de vulnerabilidad.

De acuerdo a testigos, durante el incidente, un tío habría intentado defender al joven, pero también terminó siendo agredido.

Los colonos solicitaron la intervención inmediata del DIF y autoridades competentes, ante posibles riesgos para el menor.

Investigan presunto maltrato familiar contra menor en Cholula, Puebla. Foto: Da Click

Además, alertaron sobre manifestaciones mencionadas por el adolescente para atentar contra su integridad y pidieron garantizar protección, atención psicológica y acceso a la educación.

Es importante recordar a la ciudadanía que para denunciar o demandar un hecho de violencia familiar, necesitan acudir al Ministerio Público o la Fiscalía correspondiente para que las investigaciones procedan.

En este caso, al ser menor de edad el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia deberá activar un protocolo de atención y protección para salvaguardar al adolescente.

Este caso pone a la luz la importancia de reportar los actos de violencia o maltrato contra niños, niñas o adolescentes de una forma oportuna para que las autoridades actúen antes de que represente un riesgo mayor que pueda atentar contra sus vidas.

Para reportar ante el DIF únicamente se requiere los datos básicos del menor y la descripción de los hechos mediante sus medios oficiales o a través del 075; posteriormente, un equipo multidisciplinario (trabajadores sociales, psicólogos y abogados) acude al lugar de los hechos para evaluar las condiciones de vida y el nivel de riesgo del menor.

En caso de detectar algún peligro mayor, se dictan medidas de protección urgentes que pueden incluir la medidas de protección urgentes (que pueden incluir la separación temporal del agresor o el traslado del menor a un centro de asistencia social o albergue del DIF.

Con información de N+

MCS