Seguridad

Acusan a Padre y Abuelo de Atacar con Tijeras a un Adolescente en Puebla

Testigos señalan que el menor también tuvo que abandonar la escuela y que vive en condiciones de vulnerabilidad en la Col. Concepción La Cruz de Cholula

Menor fue agredido con unas tijeras en San Andrés Cholula, Puebla.Menor sufre agresión con unas tijeras en San Andrés Cholula, Puebla. Foto: Da Click

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En San Andrés Cholula, un menor de 14 años sufrió violencia familiar. Vecinos denuncian abandono escolar y maltrato.

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