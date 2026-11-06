Programas sociales

¿Cómo Recuperar el Folio de la Beca Rita Cetina 2026 para Sistema de Consulta de Resultados?

Si ya hiciste el registro de la Beca Rita Cetina de primaria o secundaria, checa dónde puedes ver el folio para conocer si tu hijo fue aceptado

Checa Dónde Ver Folio de Beca Rita Cetina 2026El registro de la Beca Rita Cetina termina este viernes 6 de noviembre 2026. Foto: Julio León
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