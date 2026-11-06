¿Cómo Recuperar el Folio de la Beca Rita Cetina 2026 para Sistema de Consulta de Resultados?

Hoy termina el registro para alumnos de primaria y secundaria, y si deseas saber cómo recuperar el folio de la Beca Rita Cetina, acá te explicamos el proceso para guardar este número esencial para consultar los resultados.

Luego de dos semanas de que se abrieron las inscripciones, este día cierran las solicitudes y en una nota previa te decimos a qué hora termina el periodo de incorporaciones, que hasta el momento se han registrado 2.6 millones de estudiantes de nivel básico.

Si formas parte de ese número, debes saber que es importante que guardes el folio de registro de la Beca Rita Cetina, ya que con éste número podrás consultar los resultados de si tu hijo fue aceptado en los próximos días.

¿Dónde ver folio de la Beca Rita Cetina 2026?

En caso de que por alguna razón no lo tengas, aún estás a tiempo para recuperar el folio, para ello, debes ingresar a la página oficial de la Beca Rita Cetina e iniciar sesión con tu cuenta Llave MX:

Ingresa a https://www.becaritacetina.gob.mx/. Da clic en la casilla para verificar eres una persona. Pulsa el botón de Comenzar registro. Inicia sesión con tu cuenta Llave MX. Escribe tu celular o correo y tu contraseña.

Una vez que estés en el panel de padres de familia, en la parte donde viene la información del estudiante, ahí podrás descargar nuevamente el comprobante de registro, en el cual viene el folio de la Beca Rita Cetina.

Recuerda guardar o imprimir este documento, ya que el número es esencial para consultar los resultados en el buscador de folios de las Becas Bienestar, para saber si tu hijo fue aceptado y recibirá el apoyo.

Link del buscador de folios de la Beca Rita Cetina 2026

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar habilitó el buscador de folios de registro para que los solicitantes conozcan los resultados del trámite, que en el caso de la Beca Rita Cetina es prácticamente automático, pues este apoyo se otorga de manera universal. Estos son los pasos a seguir:

Entra al siguiente link: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio. En "Consulta Resultado" ingresa los 22 dígitos del número de folio de tu comprobante de solicitud a la beca. Da clic en "Buscar". El sistema te arrojará si tu hijo recibirá el apoyo económico.

Es importante señalar que los resultados de la Beca Rita Cetina aún no están disponibles, debido a que aún no cierra el registro, sin embargo se espera que en los próximos días se den a conocer para que los padres sepan si su hijo fue aceptado.

PPP