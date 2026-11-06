Resultados de Conavi Vivienda Bienestar 2026: Así Consultas Folios Seleccionados en Sorteo

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) dio a conocer que ya están disponibles los resultados de los sorteos del programa de Vivienda para el Bienestar 2026, y acá te decimos cómo consultar los folios seleccionados que continuarán en el proceso para recibir una casa.

Luego de que la semana pasada se realizaron las asambleas y sorteos de aquellas personas que se registraron al programa para adquirir una casa del Bienestar a precio accesible, Conavi informó que ya hay una primera lista de posibles beneficiarios.

¿Cómo consultar resultados del sorteo Conavi 2026?

En el micrositio del Programa de Vivienda Bienestar, ya se pueden consultar a los seleccionados mediante sorteo, así como los de las personas que avanzaron de manera directa. Para revisar tu folio debes hacer lo siguiente:

Ingresa a este link: https://integral.conavi.gob.mx/PVB/consulta. En la Sección "Estatus de Registro", escribe tu CURP o folio. Da clic en el botón de Consultar.

Ahí aparecerá el resultado, si tu folio fue seleccionado mediante sorteo, si fuiste aceptado al ser una persona de atención prioritaria o si no resultaste aceptado y tendrás que estar al pendiente de próximas convocatorias.

Es importante tener en cuenta que los sorteos aún no han terminado, por lo que si aún no se realiza el evento en el municipio al que aplicaste debes mantenerte al pendiente para conocer fecha y sede en la que se harán las asambleas.

¿Qué hacer si fui aceptado en Conavi Vivienda Bienestar 2026?

En caso de que tengas un folio seleccionado de Conavi, el siguiente paso es tramitar tu constancia de no propiedad, uno de los requisitos indispensables para recibir una casa del Bienestar.

Este documento se saca en el Registro Pública de la Propiedad o su equivalente en tu estado o municipio, y si estás casado/a o vives en concubinato o unión libre debes tramitar la constancia de tu pareja también.

En los próximos días, Conavi informará las fechas y los lugares para presentar este documento, el cual es fundamental para continuar con el proceso de selección.

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