Programas sociales

Resultados de Conavi Vivienda Bienestar 2026: Así Consultas Folios Seleccionados en Sorteo

La Comisión Nacional de Vivienda informó que ya se pueden consultar a los folios seleccionados por sorteo, así como los de las personas que avanzaron de manera directa

Resultados Sorteo Conavi Vivienda Bienestar 2026La semana pasada iniciaron los sorteos de Conavi de Vivienda para el Bienestar 2026. Foto: Conavi
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Ya Están los Resultados del Sorteo Conavi Vivienda Bienestar 2026: Así Consultas Folios Seleccionados | N+