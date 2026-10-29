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Resultados Conavi: ¿Dónde Hay Sorteos de Vivienda Bienestar Hoy 29 de Octubre 2026?

Consulta si tu municipio está entre los afortunadas donde se harán sorteos de Conavi para la entrega de casas del Bienestar

Resultados Conavi Hoy 29 de Octubre 2026Los sorteos de Vivienda Bienestar comenzaron este miércoles. Foto: Conavi
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