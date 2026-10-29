Resultados Conavi: ¿Dónde Hay Sorteos de Vivienda Bienestar Hoy 29 de Octubre 2026?

Se están dando a conocer los primeros resultados de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y para que no se te pase la oportunidad de ser beneficiario, acá te decimos dónde hay sorteos de Vivienda para el Bienestar hoy jueves 29 de octubre 2026.

Este miércoles inició el primer bloque de las asambleas y sorteos de Conavi para aquellas personas que se registraron al programa para adquirir una casa del Bienestar a precio accesible.

Debido a la alta demanda, la lista de beneficiarios de Conavi se determina por medio de un sorteo, el cual se realiza con la presencia y validación de una interventora de la Secretaría de Gobernación (Segob).

De esta manera se asegura que todas las personas tengan la oportunidad por igual de ser parte del programa de Vivienda para el Bienestar en los municipios en los que se hará la entrega de casas.

¿Dónde hay sorteos de Conavi hoy 29 de octubre?

Los sorteos para determinar a los beneficiarios de Vivienda Bienestar 2026 se realizarán en 27 municipios de seis estados en México, en los cuales se entregarán casas en los próximos meses:

Campeche: Champotón.

Coahuila: Piedras Negras y San Pedro.

Jalisco: San Diego de Alejandría; Tapalpa; Huejúcar; San Martín de Bolaños; Juchitlán; Yahualica de González Gallo; Villa Guerrero; Huejuquilla el Alto; Ameca; San Juan de los Lagos y Gómez Farías.

Puebla: San José Chiapa; Tehuacán; Acajete; Huaquechula; Puebla; Tepeojuma; Francisco Z. Mena; Izúcar de Matamoros y Zacatlán.

Querétaro: Ezequiel Montes.

San Luis Potosí: Villa de Arista; Rioverde y San Luis Potosí.

Las personas registradas que participarán en estos sorteos son aquellas que salieron en los resultados de Conavi publicados el pasado 16 de octubre 2026, los cuales los puedes consultar aquí.

¿Quié sigue después del sorteo de Vivienda Bienestar 2026?

Después de las asambleas y sorteos del programa de Conavi, se hace la entrega de certificado y se integra el listado de personas que avanzan como posibles beneficiarias, quienes deberán presentar su certificado de no propiedad.

Posteriormente, se conforma el listado de beneficiarios de Vivienda Bienestar, quienes firmarán el convenio de adhesión, para que después se pueda realizar la entrega de casas.

PPP