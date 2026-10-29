¿Cuántos Pagos Quedan en Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años en 2026? Posibles Fechas de Depósito

Está en marcha el quinto pago de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad y debido a que entramos en los recta final del año, acá te decimos cuántos depósitos quedan del programa social en el Edomex y las fechas en que caería el apoyo de 2,500 pesos.

El titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, fue el encargado de dar a conocer el calendario de pagos de octubre 2026. Por eso, en una nota ay te dijimos cómo hacer el registro de permanencia, pues muchas beneficiarias deben hacerlo para mantenerse dentro del programa estatal.

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¿Cuántos pagos quedan en Mujeres con Bienestar 2026?

De acuerdo con las reglas de operación, el apoyo para mujeres de 18 a 59 años tiene hasta seis pagos en una año, eso significa que aún falta un depósito por realizarse en 2026.

Con la llegada del fin de año se vuelve común la duda de si Mujeres con Bienestar da aguinaldo a sus beneficiarias activas. Y la respuesta es que no, pues ningún programa social brinda esta remuneración económica. Solo los adultos mayores que cuenten con su tarjeta de INAPAM pueden acceder a dicho derecho, pero para eso deben inscribirse a la Vinculación Productiva.

Posibles fechas de pago Mujeres con Bienestar 2026

El último depósito del año llega en el bimestre de noviembre-diciembre 2026, específicamente en el último mes. Será hasta entonces cuando las autoridades anuncien el calendario de pagos por día, pero se espera que la dispersión inicie durante la segunda quincena, es decir a partir del 15 de diciembre.

Así como muchas personas van a recibir su sexto pago, otras ya no van a cobrar el apoyo de Mujeres con Bienestar en diciembre 2026. Lo motivos pueden ser varios, pero el más común es porque ya se cumplió con el tiempo máximo de estancia en el programa social del Edomex, que va de uno a dos años.

AO