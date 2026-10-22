Programas sociales Registro de Permanencia Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: Esto Debes Hacer Para Asegurar Pago Varias beneficiarias reportaron en redes que fueron contactadas para firmar su permanencia en el programa social Más personas forman parte de Mujeres con Bienestar 2026. Foto: Juan Carlos González Romero Escucha este artículo 00:00 -00:00 Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 22 oct 2026 | 15:57 CST Actualizado 22 oct 2026 | 15:57 CST Seguir N+ en Google

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Mujeres con Bienestar de 18 a 59 Años: ¿Debes Hacer Registro de Permanencia 2026? Así Aseguras Próximo Pago | N+

A la espera de que sea anunciado el quinto pago de Mujeres con Bienestar, lo que resuena entre las derechohabientes del programa social es el registro de permanencia 2026 de 18 a 59 años de edad, por eso, acá te decimos qué debes hacer para asegurar los próximos depósitos del apoyo de 2,500 pesos que se brinda en el Edomex. El próximo depósito de Mujeres con Bienestar corresponde al bimestre de septiembre-octubre 2026, por eso en una nota ya te dijimos cómo saber cuándo cae el pago en la tarjeta, las beneficiarias que cobran primero el apoyo económico y el posible calendario de pagos

por letra.

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¿Cómo saber si debo hacer registro de permanencia Mujeres con Bienestar 2026?

El registro de permanencia no es más que la petición que le hace la Secretaría de Bienestar del Estado de México a todas las beneficiarias, para que decidan si quieren continuar en el programa social, después de haber cumplido uno o dos años dentro del apoyo estatal.

Para saber si te toca firmar tu permanencia, lo que debes hacer es acudir al Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Edomex. Ahí tienes que preguntar si debes llenar dicho papel o no. Solo así vas a poder confirmar si vas a mantener el apoyo bimestral de 2,500 pesos.

¿Dónde están los CEDIS para Mujeres con Bienestar 18 a 59 años?

Para saber dónde están los módulos, debes entrar a la página oficial del Bienestar Estado de México. Al ingresar sigue estos pasos:

Da clic en el municipio del Estado de México en el que vives.

Dirígete hacia la parte de abajo de la página y te aparecerá el número de CEDIS disponibles y su ubicación.

Así como muchas pueden firmar su permanencia, también es posible que algunas beneficiarias dejen de formar parte de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años, esto porque ya cumplieron con su ciclo y para que otras personas del Estado de México reciban el apoyo tras hacer su registro en línea.