Programas sociales

Registro de Permanencia Mujeres con Bienestar 18 a 59 Años: Esto Debes Hacer Para Asegurar Pago

Varias beneficiarias reportaron en redes que fueron contactadas para firmar su permanencia en el programa social

Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años debes hacer registro de permanencia 2026 así aseguras apoyoMás personas forman parte de Mujeres con Bienestar 2026. Foto: Juan Carlos González Romero

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Mujeres con Bienestar de 18 a 59 Años: ¿Debes Hacer Registro de Permanencia 2026? Así Aseguras Próximo Pago | N+