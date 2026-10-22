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Jurado de EUA Acusa a ‘El Tanque’, Operador del CJNG, por Narcotráfico

Enfrenta una pena mínima de 40 años y hasta dos sentencias consecutivas de cadena perpetua

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