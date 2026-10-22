Jurado de EUA Acusa a ‘El Tanque’, Operador del CJNG, por Narcotráfico

Iván Cazarín Molina, alias "El Tanque", de 42 años, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido acusado de tráfico de cocaína, metanfetaminas, y cargos por armas de fuego, en Estados Unidos, por un gran jurado federal del Distrito de Columbia.

Enfrenta una pena mínima de 40 años y hasta dos sentencias consecutivas de cadena perpetua.

De acuerdo con las pruebas recabadas por autoridades estadounidenses, este narcotraficante mexicano habría dirigido operaciones en Veracruz para el cártel que la administración Trump designó como organización terrorista extranjera en 2025.

Además, que pasó 20 años, de 2005 a 2025, introduciendo cocaína y metanfetaminas en Estados Unidos.

"La acusación formal presentada contra Iván Cazarín Molina, líder regional del CJNG, envía un mensaje claro: el Departamento de Justicia localizará a todos los líderes y comandantes de cárteles de la droga y organizaciones criminales transnacionales, y los procesará por la destrucción que causan en nuestras comunidades a través del narcotráfico y la violencia", declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.

En un comunicado el Departamento de Justicia destacó que “la era de la impunidad para los líderes de los cárteles ha terminado. La DEA, a través del grupo de trabajo de seguridad nacional y en colaboración con nuestros socios internacionales, combatirá a los narcoterroristas dondequiera que operen: siguiendo cada pista, cortando cada línea de suministro, desmantelando cada organización y llevando a los responsables ante la justicia”.