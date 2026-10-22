EUA Quita la Visa a 60 Funcionarios de Colombia y Bolivia por Corrupción y Narcotráfico

Estados Unidos retiró este jueves las visas a más de sesenta altos cargos, funcionarios y personalidades de Colombia y Bolivia, a quienes señala por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico o corrupción.

En Colombia, un total de 21 funcionarios y exfuncionarios se vieron afectados por el Departamento de Estado. Entre ellos se encuentra Ricardo Roa Barragán, expresidente de la estatal petrolera Ecopetrol y exgerente de la campaña del izquierdista Gustavo Petro, que lo llevó a la presidencia en 2022.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que su dependencia amplió su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en la región.

Los líderes de la alianza Escudo de las Américas, que encabeza el presidente Donald Trump, para combatir el crimen organizado en el continente, acordaron multiplicar esos esfuerzos conjuntos, recordó.

Colombia se sumó al Escudo de las Américas después de que, en agosto, el derechista Abelardo de la Espriella asumiera el cargo de presidente.

Además del exjefe de campaña de Petro, también aparece el político regional Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo; el senador electo Wadith Manzur, que no alcanzó a posesionarse en el cargo porque la justicia ordenó su detención en marzo, y la congresista Karen Manrique.

En Bolivia, la lista llegó a los ciudadanos que se quedaron sin visa estadounidense; se encuentran el juez Julio Alba Flores y el magistrado Aldo Quezada, ambos de Santa Cruz.

Además, a la lista se agregaron varios legisladores, así como el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce.

Estados Unidos incluyó en la lista al jefe de la bancada del partido derechista Alianza Libre, Rafael López Mercado, y a Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz.

Washington ya había retirado a finales de septiembre la visa a otra veintena de altos funcionarios bolivianos, entre ellos el fiscal general del país, Roger Mariaca, que poco después fue detenido por la policía.

También impuso ese tipo de restricciones a ciudadanos de Perú y Ecuador.

TLS