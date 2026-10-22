Internacional

EUA Quita la Visa a 60 Funcionarios de Colombia y Bolivia por Corrupción y Narcotráfico

Entre los funcionarios que perdieron su visa se encuentra Ricardo Roa Barragán, exgerente de la campaña del izquierdista Gustavo Petro

Departamento de EstadoDepartamento de Estado de Estados Unidos. Foto: AP

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