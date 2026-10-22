Localizan a Persona Sin Vida en Arroyo de Estero de Punta Banda en Ensenada, BC

El cuerpo de una persona sin vida fue localizado en un arroyo cercano al Estero de Punta Banda, en el municipio de Ensenada, el cual presuntamente corresponde a una de las personas reportadas como desaparecidas tras las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Rachel.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), la intervención se dio luego de una llamada recibida a través del número de emergencias, en la que se alertó sobre el hallazgo realizado por los propios familiares de la víctima en el cauce del arroyo.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) resguardaron el perímetro y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar inicio a los peritajes e investigaciones de ley.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que la persona localizada podría tratarse de Rosalinda ‘N’ de 23 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición tras el paso del fenómeno meteorológico. La confirmación de la identidad oficial y las causas exactas del deceso quedarán a cargo del personal especializado de la fiscalía estatal.

JMR