Seguridad

Localizan a Persona Sin Vida en Arroyo de Estero de Punta Banda en Ensenada, BC

Autoridades informaron que encontraron el cuerpo de una persona presuntamente desaparecida durante la tormenta Rachel

Localizan a Persona Sin Vida en Arroyo de Estero de Punta Banda en Ensenada, BCLocalizan a Persona Sin Vida en Arroyo de Estero de Punta Banda en Ensenada, BC | Foto: N+

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