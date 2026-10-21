Desaparecidos

Mantienen Operativo para Localizar a Joven Desaparecida Tras Tormenta Rachel en Ensenada

Rosa Linda, de 23 años, permanece sin ser localizada tras ser arrastrada por el agua en Lomas de Mendoza, el fenómeno dejó nueve víctimas mortales más

Mantienen Operativo para Localizar a Joven Desaparecida Tras Tormenta Rachel en EnsenadaMantienen Operativo para Localizar a Joven Desaparecida Tras Tormenta Rachel en Ensenada | Foto: N+

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