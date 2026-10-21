Mantienen Operativo para Localizar a Joven Desaparecida Tras Tormenta Rachel en Ensenada

Autoridades y grupos de búsqueda mantienen el operativo para localizar a Rosa Linda, de 23 años, quien fue arrastrada por la corriente de agua en la zona de Lomas de Mendoza, en Ensenada, tras el paso de la tormenta postropical Rachel.

A 10 días del fenómeno meteorológico, distintos equipos continúan con las labores para dar con el paradero de la joven, cuyo caso permanece entre las personas desaparecidas a consecuencia de las lluvias.

El paso de Rachel por el municipio dejó nueve personas más sin vida, de acuerdo con la información proporcionada por autoridades estatales.

Información Patricia Lafarga

APG