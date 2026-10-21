Frente Frío 3 Traerá Lluvias y Descenso en las Temperaturas a Baja California

Un nuevo frente frío ingresará a Baja California a partir de la noche de este miércoles, con lluvias y chubascos intermitentes en Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, además de un descenso marcado de las temperaturas desde el jueves.

En Tijuana, la probabilidad de lluvia se estima entre 70 y 75 por ciento durante la tarde-noche de este miércoles 21 de octubre, de acuerdo con el pronóstico difundido por Protección Civil municipal.

Para el jueves 22 de octubre, la posibilidad de precipitaciones aumentará hasta 90 por ciento, con una acumulación estimada de entre 12 y 17 milímetros de lluvia ligera a moderada. También existe la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a abrigarse, extremar precauciones al conducir debido a la posible reducción de visibilidad y evitar cruzar arroyos o calles inundadas.

Protección Civil pidió mantenerse al tanto de los avisos oficiales y comunicarse al número de emergencias 911 en caso de alguna situación de riesgo.

APG