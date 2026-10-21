Pronóstico del tiempo

Frente Frío 3 Traerá Lluvias y Descenso en las Temperaturas a Baja California

Protección Civil recomienda abrigarse, conducir con precaución y evitar cruzar arroyos o vialidades inundadas ante las condiciones meteorológicas

Frente Frío N.2 Traerá Lluvias y Descenso en las Temperaturas a Baja CaliforniaFrente Frío N.2 Traerá Lluvias y Descenso en las Temperaturas a Baja California | Foto: N+

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