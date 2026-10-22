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El Creador de Contenido Richard LA Reclama 50 MDD a EUA por Disparo durante su Detención

La reclamación, presentada el martes pasado, es el primer paso para una futura demanda contra el gobierno estadounidense

Carlitos Ricardo Parias, conocido como ‘Richard LA’Carlitos Ricardo Parias, conocido como ‘Richard LA’, durante la entrega de un reconocimiento en 2025. Foto: AP

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El creador de contenido Richard LA reclama 50 MDD al gobierno de Trump tras ser herido en un arresto. ¿Por qué fue desestimado su caso?

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