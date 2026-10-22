Detienen en Culiacán al 'Coco Ranas', Jefe de 'Los Ranas' del Cártel de Sinaloa

"El Coco Ranas" es señalado de generar violencia en el estado. Es miembro del Cártel de Sinaloa, y fue detenido la noche del miércoles 21 de octubre en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán.

De acuerdo con reportes, fue capturado junto con tres hombres más.

Su ficha de detención indica que Joel Isaías Gaspar, u Orlando Castañeda Torres, como también se hacía llamar, se encuentra en manos del Ministerio Público en Culiacán.

Joel Isaías "N" tiene 25 años y es vinculado a la facción de "Los Chapitos" dentro del Cártel de Sinaloa.

Orlando Castañeda es jefe de la célula delictiva “Los Ranas”, afín a la facción “Los Chapitos” del “Cártel del Pacífico”; además, es considerado generador de violencia en la zona norte de la capital del Estado de Sinaloa.

Se le señala de haber participado en la emboscada a personal militar el 30 de septiembre de 2016, donde fallecieron cinco elementos y resultaron diez heridos.

A los detenidos se les aseguró armamento, cartuchos, cargadores y equipo táctico, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán.

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