Seguridad

Detienen en Culiacán al 'Coco Ranas', Jefe de 'Los Ranas' del Cártel de Sinaloa

Joel Isaías fue detenido la noche del miércoles en Culiacán; actualmente se encuentra a disposición del MP

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