Realizan Audiencia de Desahogo de Pruebas de Exentrenador Damazo 'N' en Monterrey

El proceso penal contra el exentrenador de gimnasia del INDE Nuevo León, Damazo 'N', acusado de delitos sexuales contra cuatro gimnastas, avanzó este jueves con la audiencia para ser sentenciado.

El abogado Alejandro Romano, representante legal de las víctimas, señaló que se llevó a cabo una audiencia virtual para el desahogo de pruebas: "hoy ya estamos en la del procedimiento que es precisamente el juicio, aquí es donde el juez va a valorar las pruebas que serán presentadas y él ya emitirá su resolución".

Las denuncias se hicieron públicas en el 2024 a través de redes sociales, donde las deportistas señalaron haber sido víctimas de agresiones sexuales entre 2015 y 2016, cuando eran alumnas del exentrenador Damazo 'N'.

De acuerdo con los señalamientos de las gimnastas, los hechos habrían ocurrido durante entrenamientos y competencias nacionales en las que representaban al estado de Nuevo León.

El abogado Alejandro Romano reiteró que el procedimiento legal es por los siguientes delitos de abuso sexual, violación y atentados al pudor, en agravio de cuatro víctimas que presentaron sus denuncias.

Se prevé que las diligencias continúen durante los próximos días, antes de que las autoridades judiciales emitan una resolución; sin embargo, existe otra carpeta de investigación con otras tres denuncias por el mismo tipo de delitos.

Con información de Lupita Sánchez | N+

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