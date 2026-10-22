Seguridad

Realizan Audiencia de Desahogo de Pruebas de Exentrenador Damazo 'N' en Monterrey

Avanza el juicio contra el exentrenador de INDE Nuevo León acusado por abuso a gimnastas

Palacio de Justicia de MonterreySe llevó a cabo una audiencia virtual para el desahogo de pruebas. Foto: N+

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