Seguridad

Investigan a 3 Mandos Policiales tras Marchas por el Agua Sucia en Guadalajara

Los elementos que fueron identificados son acusados de haber hecho uso excesivo de la fuerza durante la protesta

MarchaInvestigan a 3 mandos policiales por su presunto uso excesivo de la fuerza. Foto: N+

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Investigan a 3 mandos policiales en Guadalajara por uso excesivo de fuerza en marchas por el agua

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