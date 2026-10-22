Investigan a 3 Mandos Policiales tras Marchas por el Agua Sucia en Guadalajara

Las autoridades están investigando la actuación de tres mandos policiales medios y superiores, quienes fueron señalados por el presunto uso excesivo de la fuerza y otras irregularidades en la primera marcha por el agua en Guadalajara.

Estas irregularidades fueron detectadas durante los disturbios ocasionados al exterior de Casa Jalisco el 11 de octubre.

Los tres mandos policiales son parte de los 17 elementos identificados previamente. El Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, detalló que en las manifestaciones del 18 de octubre, en las el Palacio de Gobierno fue afectado, se detectó la participación de menores de edad.

“Ya tenemos varias declaraciones de policías y de los mandos, probablemente reciban una sanción, probablemente la próxima podríamos sesionar la comisión de honor y justicia para sancionar a los primeros policías”, informó Hernández González.

Por su parte, el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, detalló que se mantienen activas 14 carpetas de investigación respecto al caso.

“Nosotros lo que verificaremos será la flagrancia, y lo que determinará el Ministerio Público”, manifestó Gonzáles de los Santos.