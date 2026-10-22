Detienen a Dos Personas con Armamento y un Vehículo Robado en Tecate, BC

Dos personas fueron detenidas y cinco armas de fuego aseguradas durante un operativo de seguridad realizado en el municipio de Tecate, Baja California.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), las acciones se llevaron a cabo el 19 de octubre, durante reconocimientos terrestres y patrullajes de vigilancia realizados por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

Durante el operativo, las autoridades aseguraron cuatro armas largas y una corta, 99 cartuchos, 13 cargadores, equipo táctico diverso y un vehículo que contaba con reporte de robo en Estados Unidos.

Las dos personas detenidas, junto con el armamento y los demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Tijuana, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

APG