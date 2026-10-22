Seguridad

Detienen a Dos Personas con Armamento y un Vehículo Robado en Tecate, BC

El despliegue conjunto también permitió incautar 13 cargadores y equipo táctico, los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía

Detienen a Dos Personas con Armamento y un Vehículo Robado en Tecate, BCDetienen a Dos Personas con Armamento y un Vehículo Robado en Tecate, BC | Foto: DEFENSA

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