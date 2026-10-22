Economía

Peso Mexicano se Debilita hasta su Peor Nivel en Más de Un Año tras Dato de la Inflación

El repunte de los precios al consumidor complicó las perspectivas de un recorte a la tasa de interés referencial

Dólares estadounidenses. Foto: N+Dólares estadounidenses. Foto: N+

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