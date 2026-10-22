Peso Mexicano se Debilita hasta su Peor Nivel en Más de Un Año tras Dato de la Inflación

El peso mexicano retrocedió este jueves en medio de un débil entorno para los activos de riesgo ante tensiones persistentes en Medio Oriente y después de conocerse que la inflación se aceleró en la primera quincena de octubre más de lo esperado.

Los datos redujeron las apuestas a que el Banco de México (Banxico) podría recortar su tasa clave, coincidieron analistas. El mercado, sin embargo, mantiene las expectativas de una pausa monetaria prolongada, incluso si la Reserva Federal (Fed) vuelve a elevar los tipos de interés.

La moneda local cotizaba en 18.71 unidades por dólar en la recta final de los negocios, con una depreciación de un 0.22%, también golpeada por renovadas preocupaciones sobre el suministro global de petróleo ante un recrudecimiento de la violencia en Arabia Saudita.

Antes de conocerse la inflación local, el peso llegó a debilitarse hasta 18.85 por dólar, un nivel no visto desde septiembre de 2025, pero luego moderó las pérdidas, ya que el repunte de los precios al consumidor complicó las perspectivas de un recorte a la tasa de interés referencial.

La posibilidad de una rebaja de tasas había cobrado fuerza después de que la minuta de la última reunión del banco central reveló que tres de los cinco miembros de la Junta de Gobierno se mostraron abiertos a una mayor flexibilización monetaria si ceden las presiones inflacionarias.

El mercado, no obstante, mantiene vigentes las previsiones de que Banxico dejaría los tipos de interés sin cambios hasta finales de 2027, aun cuando la Fed podría volver a elevarlos a finales de este año, después de su alza de septiembre.

"Las perspectivas actuales de inflación y las presiones externas deben llevar al Banxico a mantener su postura sin cambios en el futuro previsible", dijo Barclays.

En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también registró una jornada negativa presionada por un ajuste de posiciones después de cinco sesiones continuas de ganancias, que la llevaron a alcanzar el miércoles su mayor nivel de cierre desde abril.

El índice referencial S&P/BMV IPC cayó un 0.51% a 69 mil 889.73 puntos, mientras los inversionistas vigilan de cerca los reportes corporativos locales del tercer trimestre.

AMP