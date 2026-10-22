Economía

Investigan Prácticas Monopólicas en Mercado de Vales de Despensa y Pagos Electrónicos

La investigación pretende establecer si existen conductas anticompetitivas de abuso de poder de mercado, como contratos de exclusividad ilegales

Un comprador utiliza una tarjeta de crédito para pagar productos en un supermercado. Foto: ReutersUn comprador utiliza una tarjeta de crédito para pagar productos en un supermercado. Foto: Reuters

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