Investigan Prácticas Monopólicas en Mercado de Vales de Despensa y Pagos Electrónicos

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) inició una investigación por posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado nacional de aceptación de vales de despensa y medios de pago electrónico en establecimientos de comercio minorista y servicios relacionados.

Según el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la indagatoria parte de una denuncia y está registrada con el expediente DE-014-2026.

La investigación pretende establecer si existen conductas anticompetitivas de abuso de poder de mercado, como contratos de exclusividad ilegales, discriminación de precios o barreras para desplazar indebidamente a competidores. La CNA aclaró que aún no están definidas las conductas, los posibles responsables ni el mercado relevante.

La CNA no identificó a ningún agente económico y subrayó que el procedimiento es administrativo y no prejuzga sobre la responsabilidad de nadie. Solo si hay elementos suficientes, la autoridad emitirá un dictamen de probable responsabilidad.

El expediente se turnó a la Dirección General de Investigaciones de Mercado, que podrá requerir información, ordenar visitas de verificación y citar a declarar a quienes tengan relación con el caso.

El periodo de investigación no será menor a 30 días hábiles ni mayor a 120 días hábiles, y puede ampliarse hasta en tres ocasiones. La CNA convocó a cualquier persona interesada a aportar información útil durante la investigación.

Si al final se comprueba una conducta ilegal, las empresas infractoras podrían recibir multas de hasta 10% de sus ingresos anuales, según la Ley Federal de Competencia Económica.

Los vales de despensa y las tarjetas electrónicas son un mecanismo de pago esencial en el comercio minorista mexicano, por lo que las prácticas anticompetitivas en este mercado afectarían el poder adquisitivo y el gasto de millones de trabajadores.

AMP