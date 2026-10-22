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Activan Alerta Amarilla por Frío para la Madrugada y Mañana del Viernes en CDMX

El aviso por bajas temperaturas contempla 6 alcaldías, hasta el momento

Alerta amarilla por Bajas temperaturas CDMX_web.jpgCuartoscuro
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