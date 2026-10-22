Activan Alerta Amarilla por Frío para la Madrugada y Mañana del Viernes en CDMX

La secretaría de Gestión Integral y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y mañana del viernes 23 de octubre, en zonas altas de 6 alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

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Las temperaturas esperadas en las próximas 24 horas son las siguientes, la mínima se prevé en en la alcaldía Venustiano Carranza con 11 °C, así como lluvia menor de 5 litros por metro cuadrado.

Este jueves se prevé ambiente cálido a templado, cielo mayormente nublado con lluvias ligeras aisladas. Durante la madrugada del viernes, se espera ambiente frío a muy frío en el sur y poniente.

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