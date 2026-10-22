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Alerta por Supertifón Champi: Cancelan Vuelos y Maniobras Militares

Expertos en meteorología aseguran que se trata de la tormenta más fuerte de la Tierra en 2026, en un empate con el supertifón Sinlaku, por la velocidad del viento

Supertifón ChampiSupertifón Champi. Foto: Reuters

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Supertifón Champi amenaza Taiwán y Japón con vientos de 227 km/h. Cancelaciones masivas de vuelos y ajustes en ejercicios militares. Conoce más sobre esta potente tormenta.

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