Alerta por Supertifón Champi: Cancelan Vuelos y Maniobras Militares

Taiwán emitió el jueves una alerta por la llegada del potente tifón Champi, lo que provocó la cancelación de más ⁠de 200 vuelos en la región y obligó a modificar un importante ejercicio militar entre Estados Unidos y Japón.

Champi, que en su momento fue una de las tormentas más fuertes del Pacífico este año, se debilitó ligeramente este jueves, pero seguía registrando rachas de más de 227 kilómetros por hora cerca de su centro, según la Administración Central de Meteorología de Taiwán (CWA, por sus siglas en inglés).

La tormenta se ubica a unos 520 kilómetros al sureste del extremo sur de Taiwán, según la CWA. La trayectoria de la tormenta indica que pasará por el noreste de Taiwán, girará hacia el norte en dirección a la costa china y, finalmente, se adentrará en el sur de Japón.

Cabe destacar que expertos en meteorología indicaron que el ciclón tropical incluso alcanzó vientos máximos sostenidos de 297 km/h, lo que lo convirtió en la tormenta más fuerte de la Tierra en 2026, en un empate con el supertifón Sinlaku, por la velocidad del viento.

Anoche, los especialistas indicaron que Champi posiblemente había alcanzado la intensidad teórica máxima que una tormenta con un núcleo interno tan grande como el suyo puede lograr en el planeta.

Ante la presencia del poderoso ciclón, en el norte de Filipinas las autoridades elevaron la alerta por vientos y advirtieron olas de hasta 9 metros.

Alerta por lluvias y alto oleaje

El gobierno de Taiwán señaló que ⁠el radio del tifón se amplió ligeramente hasta los 320 kilómetros, lo suficientemente grande como para abarcar la mayor parte del país, y los expertos meteorológicos indicaron que su impacto podría prolongarse durante casi dos días.

Las localidades costeras recibieron alertas en los teléfonos móviles advirtiendo de olas de más de 6 metros, mientras que se pronosticaban casi un metro de lluvia ⁠en las zonas montañosas del norte, incluidas las colinas cercanas a Taipéi.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, pidió a la población que se preparara para el tifón y que evitara acudir a las montañas o a la costa.

"Un poco más de preparación significa menos riesgo", escribió en su página de Facebook.

El Ministerio de Transporte de Taiwán informó de que el jueves se habían cancelado 125 vuelos, en su mayoría nacionales, aunque la red ferroviaria no se había visto afectada hasta el momento. El Ministerio del Interior señaló que aún no se había informado de ninguna evacuación de residentes.

Taiwán suele estar muy bien preparado para los tifones, lo que mantiene bajo el número de víctimas. Aunque son más habituales en verano, estas tormentas pueden azotar en otoño, trayendo consigo fuertes vientos y lluvias torrenciales.

También se prevé que el tifón pase por encima de la isla habitada más occidental de Japón, Yonaguni, en la prefectura de Okinawa.

En Japón, las principales compañías aéreas —Japan Airlines, ANA y Skymark— han cancelado más de 100 vuelos, en su mayoría nacionales, entre el jueves y el domingo, lo que ha afectado a los viajes de más de 11,000 pasajeros.

La tormenta que se aproxima también está alterando el importante ejercicio militar denominado "Espada afilada", que se está llevando a cabo en torno a las islas japonesas cercanas a Taiwán.

Este ejercicio, que se celebra cada dos años, simula la defensa de Japón mediante operaciones coordinadas por tierra, mar y aire, incluyendo simulacros de defensa antimisiles y desembarcos anfibios. ⁠Comenzó el lunes y en él participan unos 56,000 efectivos japoneses y estadounidenses, junto con fuerzas de otros cinco países, entre ellos Filipinas y Australia.

"Las actividades de entrenamiento se están ajustando día a día para garantizar la seguridad de todos los participantes", dijo el ejército estadounidense.

Con información de N+ y Reuters